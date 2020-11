Cagliari, Di Francesco: «La Juve ha qualità. Non mi è piaciuta una cosa»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro la Juventus

«Avevamo cercato di preparare la partita in un certo modo, la qualità e la superiorità della Juventus ha avuto la meglio. Non mi piace quando si molla con facilità, è stato fatto a tratti uno sforzo in più ma non per tutta la gara. La Juve ha un palleggio e una qualità importante. Alcune squadre si sono difese ad oltranza ma non è questo il nostro obiettivo».