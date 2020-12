Cagliari, Di Francesco: «Sono arrabbiato, preso gol nel momento migliore»

Eusebio Di Francesco è amareggiato per la sconfitta del suo Cagliari in casa della Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma.

«Sono un pò arrabbiato perché quando l’avversario era in difficoltà abbiamo preso una traversa. Avevamo recuperato una partita contro una squadra bravissima nelle ripartenza. Nel nostro momento migliore abbiamo preso il goal del 2-1 ed è un vero peccato perché siamo sempre qui a rimpiangere e rimuginare le partite che potevano andare in maniera differente. Questa cosa mi infastidisce e non sono di buon umore. La squadra ha retto secondo me benissimo concedendo occasioni sui calci piazzati, ma stiamo parlando della Roma che è una squadra forte. Abbiamo fatto una buona gara. Nel secondo tempo siamo cresciuti e meritavamo qualcosa in più anche con la traversa di Simeone. Poi abbiamo preso il goal che ci ha tagliato le gambe. Questo succede quando si gioca con grandi squadre che hanno giocatori che determinano alcuni momenti della gara».

