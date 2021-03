Radja Nainggolan potrebbe avere una duplice motivazione in questo finale di campionato con il Cagliari: Semplici punta sul Ninja

Il Cagliari si prepara al rush finale, a dover dare il tutto e per tutto per dimostrare di guadagnarsi veramente la permanenza in Serie A.

Il futuro di Nainggolan è ancora tutto da vedere, tutto dipende da lui ma tutto dipende anche dalla permanenza dei rossoblù in Serie A e come riporta il Corriere dello Sport potrebbe chiudere la carriera in Sardegna.

