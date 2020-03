Cagliari, Esposito: «Spero che Zenga possa dare la scossa giusta»

Mauro Esposito ha parlato della stagione del Cagliari in esclusiva a Cagliarinews24.com. Le parole dell’ex attaccante

Mauro Esposito, attualmente vice di Zauri nel Pescara Primavera, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com. Le parole dell’ex attaccante rossoblù.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24

CAMBIO IN PANCHINA – «Se c’è stato l’esonero significa che la squadra non riusciva più a mettere in pratica i dettami di Maran. Quando c’è un cambio di allenatore una scossa c’è sempre, resta da vedere se Zenga riuscirà a dare la sua impronta alla squadra. Per ora non resta che attendere, visto che i campionati sono fermi. Ed anche dopo la ripresa sarà tutto da valutare: non sarà semplice nemmeno per i giocatori riprendere le attività».