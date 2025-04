Cagliari, buona notizia per i tifosi! La nota: «Biglietti per la Fiorentina validi e rimborsi per chi non può esserci»

Con la morte di Papa Francesco avvenuta nella mattina di oggi è scattato il rinvio delle partite di Serie A previste in giornata, spostate tutte e quattro a mercoledì prossimo, creando non pochi disagi per i tifosi che si erano mobilitati al seguito delle rispettive squadre o che comunque erano pronti a farlo. Come, per esempio, quelli della Fiorentina partiti per Cagliari.

A tal proposito il club sardo fa sapere: «A seguito del rinvio delle gare della 33ª giornata di Serie A, è stato ufficializzato il nuovo calendario dei recuperi. La sfida tra Cagliari e Fiorentina, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile alle 15:00, verrà disputata mercoledì 23 aprile alle ore 18:30 all’Unipol Domus.

I titoli di accesso già acquistati – compresi gli abbonamenti – resteranno validi per il nuovo orario. Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà richiedere il rimborso secondo le modalità che saranno comunicate a breve. La vendita dei nuovi biglietti, salvo disponibilità, riaprirà domani – martedì 22 aprile – attraverso i canali TicketOne e le ricevitorie autorizzate.

Resterà invece chiusa la vendita per il Settore Ospiti nella giornata di domenica 20 aprile. I tifosi della Fiorentina già in possesso di biglietto e impossibilitati a presenziare potranno accedere alla richiesta di rimborso».