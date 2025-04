Cagliari Fiorentina, conferenza stampa Nicola: «Noi ce la stiamo giocando con tutti! Potevamo raddoppiare con Zortea. Su Mina dico questo»

Conferenza stampa Nicola: l’allenatore del Cagliari parla dopo la partita dell’Unipol Domus contro la Fiorentina di Raffaele Palladino

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa dopo la partita contro Fiorentina di Raffaele Palladino, sfida valida per la 33a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Le sue parole:

LA PARTITA – «Nel primo tempo il rammarico c’è stato come il nervoso, non abbiamo raccolto per quello che abbiamo fatto ma possiamo migliorare nel creare occasioni. Potevamo essere in vantaggio di due gol dato il palo di Zortea! Ci siamo innervositi dato il calo avuto e le interruzioni di gioco che facevano loro ma eravamo contro una squadra con qualità e gli abbiamo creato dei problemi».

MINA, PICCOLI E PRESTAZIONE – «Ce la giochiamo con tutti ma bisogna aumentare l’attenzione: oggi è difficile dire qualcosa ai ragazzi. Nel corso della partita ci siamo adattati alla perdita di Mina, abbiamo giocato in modo offensivo senza perdere baricentro. Andiamo verso la prossima gara. Piccoli? Capitano le squalifiche, non è successo nelle sette precedenti ma il discorso dei diffidati non lo possiamo gestire. Accettiamo il risultato date le loro qualità».

INFORTUNIO MINA – «Palomino ha fatto la sua parte e non abbiamo concesso grandI occasioni, i ragazzi hanno provato a produrre. Non ne abbiamo fatto com’è successo ad Empol, dovremo farlo con l’Hellas Verona. Noi vorremo sempre fare gioco ma ora dobbiamo essere coscienti che ci mancano dei punti per raggiungere la salvezza. Non so come sta Mina, ha avuto qualcosa ma non so l’entità, domani valuteremo».

