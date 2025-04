Cagliari Fiorentina, conferenza stampa Palladino: «Ringrazio Nicola ed il Cagliari per l’accoglienza. Difficile ribaltare la partita, sono…»

Conferenza stampa Palladino: allenatore della Fiorentina interviene dopo la partita dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel post partita del match della 33a giornata del campionato di Serie A 2024-2025 dove i viola hanno affrontato il Cagliari. Le sue parole:

LA PARTITA E LA SETTIMANA – «Siamo felici, venire qui a Cagliari in questa settimana particolare è stato difficile. Ribaltare la partita non era facile, ci abbiamo messo cuore e maturità ma anche grinta e mentalità. E’ la vittoria del gruppo che non voleva alibi ma che ha superato delle difficoltà, dedichiamo la vittoria a Moise e ai nostri tifosi».

«Ringraziamo il Cagliari e Nicola, non ci aspettavamo questa cosa, ci hanno messo nelle condizioni di allenarci almeno un giorcno. Non gli abbiamo svelato nulla anche se ci siamo allenati sul loro campo (ride n.d.r.). Grazie al Cagliari e a Nicola ancora, lo conosco già da tempo».

KEAN E IL CAGLIARI – «E’ un calciatore importante per noi ma queta Fiorentina ma sopperire alle assenze e lo ha fatto in un campo difficile. Anche l’Inter ci ha vinto ma non era facile farlo per noi. Ci siamo adatatti a fare una partita sporca, chi ha sostituito Kean lo ha fatto in maniera perfetta. Potevamo segnare anche con Zaniolo alla fine».

