Cagliari Fiorentina: le difficoltà che si troverà Montella

La partita contro il Cagliari sarà molto insidiosa per la Fiorentina di Montella. I sardi hanno una grande fase difensiva

Non sarà una partita facile per la Fiorentina di Montella a Cagliari. I rossoblu sono forse il peggiore avversario possibile per una squadra ancora orfana di Ribery. La fase difensiva dei sardi è di altissimo livello, coprono benissimo il centro ed è difficile trovare spazi.

Finora la Fiorentina sta soffrendo nelle fasi di attacco posizionale, come si è visto a Parma. Manca una vera prima punta di ruolo. Proprio per questo la gara della Sardegna Arena mostrerà a che punto è la Fiorentina.