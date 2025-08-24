Cagliari Fiorentina, Pisacane: «Emozionato di questo debutto. Sono soddisfatto, ma...» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Pisacane dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Fiorentina

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Pisacane ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Fiorentina di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «E’ stata un’emozione importante, per fortuna l’ho controllata fino alla riunione tecnica. E’ bello perché oggi, nel viaggio fino allo stadio, pensavo all’esordio in Serie A da calciatore e poi da allenatore a pochi anni di distanza sempre a Cagliari. Ringrazio i ragazzi. La fortuna da quando alleno è che ci sono 5 sostituzioni, che possono cambiare la gara. Portare Luvumbo in campo era una strategia, la sua verve poteva essere micidiale quando le squadre si sarebbero allungate. Questo si è verificato, poteva fare ancora meglio ma sono soddisfatto anche di Gaetano che ha una qualità importantissima. Ha saltato quasi un mese di ritiro, ma speriamo che possa mettere quanto prima minuti nelle gambe perché è una luce. Io ho visto la mia squadra come l’avevamo preparata, che ha cercato di mettere in difficoltà una formazione costruita per stare in alto. Nel primo tempo abbiamo coperto bene le linee di passaggio, soprattutto con Prati. A caldo ho visto una Fiorentina che ha fatto un po’ di fatica a trovare le linee di passaggio. Nel primo tempo abbiamo subito pochissimi tiri e la squadra ha fatto quello che doveva fare. Sono soddisfatto, sappiamo che ci aspetta un percorso difficile e dobbiamo farlo con grandissima umiltà e anche un pizzico di coraggio perché la squadra ha anche qualità”»