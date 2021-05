Cagliari Fiorentina, show di Commisso sugli spalti: l’accaduto

Durante Cagliari-Fiorentina, il presidente viola Commisso si è scatenato sugli spalti della Sardegna Arena

Nella gara tra Cagliari e Fiorentina il presidente della viola Rocco Commisso era presente nella tribuna della Sardegna Arena, insieme a Joe Barone e la dirigenza.

Commisso ha incitato la squadra per tutto il corso della partita, applaudendo all’entrata in campo e all’uscita dei giocatori per la sostituzione. Quando la squadra commetteva errori si scatenava l’ira del presidente con calci e pugni ai seggiolini della Sardegna Arena. Commisso ha dimostrato, in maniera un tantino esagerata, il suo attaccamento alla Fiorentina e quanto creda nel progetto viola.