Cagliari, infortunio Gaetano: novità importante in vista della Juve

Le ultime sulle condizioni fisiche di Gianluca Gaetano, calciatore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù. I dettagli

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Gianluca Gaetano in vista di Cagliari-Juve di Serie A. Il club rossoblù ha infatti fornito un aggiornamento ufficiale.

REPORT – «I rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center per proseguire la preparazione alla gara contro la Juventus in programma domenica 23 febbraio all’Unipol Domus (ore 20.45). La seduta è iniziata in palestra, il gruppo ha svolto dei lavori dedicati alla forza. A seguire il trasferimento in campo: esercitazioni di tre contro due e serie di partitelle giocate ad alta intensità. Ha lavorato parzialmente con la squadra Gianluca Gaetano. Domani, giovedì 20 febbraio, nuova seduta di allenamento fissata al mattino».