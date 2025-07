Cagliari Galatasaray: dove vederla, orario e probabili formazioni

Va in scena la sfida tra Cagliari Galatasaray: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Il Cagliari si prepara a una prova di alto livello nella sua seconda uscita stagionale, affrontando il Galatasaray, squadra campione in carica del campionato turco. Il match amichevole, in programma mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 19:30, promette spettacolo e intensità, rappresentando un’occasione preziosa per testare la condizione fisica e tattica della formazione sarda.

Cagliari e il progetto tecnico guidato da Pisacane

La squadra rossoblù, affidata a Fabio Pisacane — ex difensore e oggi allenatore noto per la sua grinta e approccio pragmatico — arriva al confronto dopo la vittoria per 3-1 contro l’Ospitaletto, formazione neopromossa in Serie C. Il test contro il Galatasaray, però, segna un significativo salto di qualità, con i sardi chiamati ad affrontare una rosa ricca di talento e ambizioni europee.

Il Galatasaray e l’arrivo di Osimhen

La formazione turca, allenata dal tecnico Okan Buruk — protagonista negli ultimi anni con la conquista di titoli nazionali — si presenta con grandi aspettative e una rosa rinnovata. L’attenzione sarà rivolta in particolare a Victor Osimhen, attaccante nigeriano dal talento esplosivo, appena approdato al club di Istanbul dopo una brillante esperienza al Napoli. La sua presenza aggiunge fascino alla partita e rappresenta un banco di prova importante per la difesa isolana.

Diretta TV e streaming: dove vedere Cagliari-Galatasaray

Nonostante la mancanza di copertura televisiva tradizionale, i tifosi potranno seguire l’incontro in diretta streaming sul Canale YouTube ufficiale del Cagliari. Una scelta strategica che consente al club di raggiungere un pubblico ampio e internazionale, sfruttando le potenzialità digitali per promuovere l’evento. La partita si gioca mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 19:30.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Fabio Pisacane

GALATASARAY (4-2-3-1): Jankat Yilmaz; Bulbil, Nelsson, Cuesta, Karatas; Torreira, Kutlu; Zaniolo, Demir, Kohn; Balta. Allenatore: Okan Buruk