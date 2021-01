Cagliari, Giulini: «Fiducia in Di Francesco, felice di lavorare con lui»

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha confermato la fiducia in Eusebio Di Francesco

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato di Eusebio Di Francesco ma anche di tutto ciò che riguarda il calcio rossoblù.

ALLENATORI – «La fiducia nei confronti di Di Francesco è aumentata per come sta affrontando il primo periodo negativo da quando è qui. Sono felice di lavorare con un tecnico come lui. Con Rastelli sono rimasto in ottimi rapporti, l’ho sentito da poco. Lui è un ottimo allenatore, ci ha anche fatto vincere la B. Non merita di essere fermo».

ROSA – «Joao Pedro meriterebbe la Selecao. Entrare nel Brasile non è semplice ma lui, per numeri, lo merita. Walukiewicz in Inghilterra sta raccogliendo molti elogi. Zappa piace a qualche big italiana, ma deve fare un bel percorso di crescita da noi. Lykogiannis ha mezzi fisici e tecnici enormi, è stato troppo criticato. Lo abbiamo aspettato e abbiamo fatto bene. Pentito di aver preso Godin? Impossibile. È un campione, sono convinto che darà tanto. Marin è un ottimo investimento e sta facendo il suo percorso, Ounas ha giocato poco per essere giudicato».