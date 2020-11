Cagliari, Giulini: «Nainggolan? Evitiamo voli pindarici»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Videolina Sport: le sue dichiarazioni

NUOVO STADIO – «Stiamo provando a dialogare con le istituzioni, con la Regione e il Comune che sono però estremamente impegnati nel fronte dell’emergenza sanitaria. Questo ritarda sicuramente l’iter, come anche il fatto di aver un progetto approvato che prevede nuovi spazi commerciali, ma in questo momento riteniamo che siano superflui e non ideali sopratutto per i commercianti di Cagliari, che già stanno soffrendo in questo momento e soffriranno probabilmente per molto tempo a causa di questa crisi. Sulla progettazione stiamo andando avanti, nel primo trimestre dell’anno prossimo il progetto sarà pronto per essere depositato».

NAINGGOLAN – «Quello che sappiamo è che siamo di nuovo in semi lockdown, nuovamente con gli stadi chiusi, e senza fatturare un euro. Preferirei chiudere questo discorso ed evitare di fare voli pindarici».