Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della situazione relativa al mercato a Radiolina.

CALCIOMERCATO – «Nainggolan? Non si sa se lo troveremo sotto l’albero di Natale. Sicuramente in questo momento è una situazione complicata e l’operazione è difficile. Se l’Inter ne vorrà riparlare, noi siamo pronti per risederci al tavolo. Uno come il Ninja, serve sempre in squadra. Credo che almeno 4/5 giocatori dovranno uscire in questa sessione invernale e almeno 2/3 dovranno coprire i gap lasciati. Non credo che il mercato di gennaio sia un mercato di ripresa, anzi sarà prevalentemente di fiacca. Sarà così non solo per noi, ma anche per i grandi Club. Nahitan Nandez partirà solo se qualcuno pagherà la clausola rescissoria di 36 milioni e non credo ci sia nessuno pronto a pagarla. Gli acquisti fatti da quando sono presidente che mi stanno più a cuore sono Joao Pedro, Alessio Cragno e, naturalmente, Nahitan Nandez».

