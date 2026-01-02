Cagliari, Giulini: «Noi vogliamo raggiungere quell'obiettivo. Mercato? A gennaio penso che...» - Calcio News 24

Cagliari, Giulini nel prepartita col Milan: “Salvezza obiettivo primario, fiducia nei giovani”

Poco prima del calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Milan, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025-2026, il presidente rossoblù Tommaso Giulini è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla stagione, sul progetto tecnico e sulle strategie di mercato del club sardo.

Giulini ha innanzitutto parlato dell’andamento altalenante del Cagliari in campionato, sottolineando l’importanza della recente vittoria a Torino. Un successo che ha restituito entusiasmo all’ambiente, ma che non deve far perdere di vista l’obiettivo principale. «Vincere a Torino ci ha lasciato un ottimo sapore – ha spiegato – ma non cambia i nostri piani. Siamo una squadra giovane, abbiamo iniziato bene, poi attraversato un momento difficile e ora ci siamo ripresi. Il nostro obiettivo resta la salvezza, possibilmente senza arrivare alle ultime due giornate, perché per un gruppo giovane sarebbe tutto più complicato».

Il presidente del Cagliari ha poi evidenziato le difficoltà della gara contro il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, allenatore che Giulini conosce bene. «Affrontiamo un tecnico che non concede nulla e prepara sempre le partite nei minimi dettagli», ha aggiunto.

Ampio spazio anche al tema Kilicsoy. Giulini ha chiarito che non ci sono ancora stati contatti con il Besiktas per il riscatto, spiegando come l’attaccante fosse seguito dal Cagliari da tempo. «Ha avuto un exploit importante, poi qualche difficoltà. Quest’estate ha voluto mettersi in gioco all’estero e ha scelto Cagliari. Non è stata una trattativa semplice, ma siamo riusciti a ottenere un diritto di riscatto, seppur oneroso per noi. I suoi gol sono fondamentali».

Infine, uno sguardo al mercato: la priorità del Cagliari resta l’arrivo di un centrocampista, soprattutto dopo l’infortunio di Deiola. Tra i nomi seguiti c’è anche Nicolussi-Caviglia, uno dei profili monitorati dalla dirigenza rossoblù.