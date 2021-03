Cagliari, gli uomini da cui ripartire in caso di salvezza. E in caso di retrocessione…

Il Cagliari pensa al futuro e studia le strategia sia in caso di permanenza in Serie A che di retrocessione

Nonostante i successi iniziali del Cagliari sotto la nuova gestione del tecnico Leonardo Semplici, i rossoblù non sono più riusciti a conquistare punti e l’incubo della retrocessione è sempre più tangibile. Per i sardi rimanere in Serie A è diventato un imperativo, soprattutto per allestire la nuova squadra del futuro. I tifosi sperano, ovviamente, in una reazione da parte del club nelle ultime giornate di campionato, anche se il terzultimo posto e i 22 punti in classifica confermano il contrario.

Parte dunque in queste settimane il lavoro da parte della società sulla squadra, in modo tale da crearne una più competitiva per un futuro nel massimo campionato e, davanti a determinate circostanze, potrebbero verificarsi alcune modifiche. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Nandez, Godin, Cragno, Joao Pedro, Marin, Zappa e Walukiewicz potrebbero essere i punti fermi per la rosa, mentre su Nainggolan e Rugani aleggia un punto di domanda. Certo è che se la squadra dovesse retrocedere, ogni discorso legato agli aspetti tecnici e tattici, sarebbe scavalcato da quelli economici e finanziari.