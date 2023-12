Cagliari, Goldaniga: «Comincia un ciclo che fino all’epifania ci vedrà affrontare partite cruciali»

Edoardo Goldaniga, giocatore del Cagliari, ha parlato a Domus Rossoblù in vista del match contro il Sassuolo, ma non solo

SASSUOLO – «Ha grande valore per il nostro cammino, comincia un ciclo che fino all’epifania ci vedrà affrontare partite cruciali e dobbiamo essere perfetti».

MIGLIORARE – «La cura del dettaglio fa la differenza, stiamo facendo ottime cose ma i risultati ancora non ci danno ragione, segno che possiamo e dobbiamo fare di più in tutti gli aspetti. La Serie A non concede amnesie, vieni punito al primo errore non possiamo permettercelo».

