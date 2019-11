Cagliari, il d.s. Carli: «Vi racconto gli acquisti di quest’estate»

Cagliari, il direttore sportivo Marcello Carli parla del mercato estivo: «Rog, Nainggolan e Nandez, vi racconto»

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le parole del dirigente sul mercato estivo dei sardi:

«Rog è arrivato perché stavo marcando Ramadani dallo scorso gennaio, il ragazzo voleva andare all’estero, Sarri e il suo vice dell’epoca Calzona me ne avevano parlato benissimo. L’adattamento è stato perfetto. Rog lo paragono a una bellissima casa, Nainggolan a un superattico. Ha due famiglie: la sua e il Cagliari. Non ci abbiamo pensato un secondo, all’inizio non stava benissimo per un problema al polpaccio. Nandez è stata una vera opportunità. Una trattativa infinita, Giulini letteralmente innamorato di lui dal punto di vista calcistico. Mancava sempre un centimetro per arrivare al traguardo, poi si è sbloccato tutto».