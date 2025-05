Cagliari, infortunio Luperto: novità per il Venezia, cosa filtra

Le ultime sulle condizioni fisiche di Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù. I dettagli

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Sebastiano Luperto in vista di Cagliari-Venezia di Serie A. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore sembrerebbe infatti pronto a tornare in campo.

Nell’ultima sfida contro il Como era rimasto in panchina in via precauzionale per 90 minuti a causa di un fastidio muscolare che dovrebbe aver superato.