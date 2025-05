Cagliari, infortunio Mina: le condizioni in vista del Como

Le ultime sulle condizioni fisiche di Yerri Mina, calciatore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù. I dettagli

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Yerri Mina in vista di Como-Cagliari di Serie A. Di seguito il report del club rossoblù.

REPORT – «I rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio al CRAI Sport Center per iniziare la settimana di allenamenti che porterà al match di Como, gara della 36ª giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 10 maggio alle ore 15. La squadra ha svolto inizialmente degli esercizi di attivazione, accompagnati da un circuito tecnico. A seguire sequenze dedicate al possesso palla e, per chiudere, delle partitelle giocate su campo ridotto. Terapie per Yerry Mina».