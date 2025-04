Cagliari, infortunio Mina: nulla da fare per il rientro nella 34a giornata! I possibili tempi di recupero

Infortunio Mina, il giocatore colombiano del Cagliari ha messo una partita nel mirino. Vi segnaliamo i possibili tempi di recupero del classe 94′

L’infortunio di Yerry Mina potrebbe far calare il sipario sulla sua stagione 2024-2025 ma non è ancora detto, infatti lo staff medico del Cagliari vuole fare un tentativo!

Gli esami svolti dal difensore sudamericano hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra.

Nel corso della seduta pomeridiana di ieri l’ex Barcellona, Everton e Fiorentina si è limitato a svolgere delle terapie al CRAI Sport Center di Assemini. Il giocatore classe 94′ potrebbe essere recuperato per lo scontro diretto della penultima giornata contro il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco.

I tempi di recupero per un infortunio del genere sono stimati in un minimo di due/tre settimane e la volontà di Mina sarà determinante per accorciare i tempi. Staremo a vedere se il colombiano riuscirà ad essere in campo nel match della 37a giornata e soprattutto se sarà necessario nell’ottica della salvezza.