Cagliari News
Cagliari, infortunio Zé Pedro: il rossoblù sottoposto oggi ad intervento! Arriva il comunicato ufficiale
Cagliari, Zé Pedro è stato operato oggi a seguito dell’infortunio riportato. La società rossoblù ha diffuso un comunicato
Il centrale del Cagliari, Zé Pedro, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, conclusosi con esito positivo. La società rossoblù ha confermato l’operazione, che si è resa necessaria dopo l’infortunio riportato dal difensore portoghese.
La notizia apre ora interrogativi sui tempi di recupero del giocatore e sulle scelte che l’allenatore dovrà compiere per mantenere equilibrio e solidità nel reparto arretrato, soprattutto in vista delle prossime sfide decisive della stagione.
COMUNICATO – «Nella giornata odierna il calciatore Zé Pedro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita».
LEGGI ANCHE – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Zé Pedro sul approdo al Cagliari: «La Serie A è un campionato che mi ha sempre affascinato. Vi svelo come è andata la trattativa: quando è arrivata l’offerta…»
Cagliari Genoa, parla il doppio ex Capozucca: «Una partita che nessuna delle due squadre può permettersi il lusso di perdere»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...