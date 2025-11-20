 Cagliari, infortunio Zé Pedro: il rossoblù sottoposto oggi ad intervento! Arriva il comunicato ufficiale
Cagliari, infortunio Zé Pedro: il rossoblù sottoposto oggi ad intervento! Arriva il comunicato ufficiale

Cagliari, Zé Pedro è stato operato oggi a seguito dell’infortunio riportato. La società rossoblù ha diffuso un comunicato

Il centrale del Cagliari, Zé Pedro, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, conclusosi con esito positivo. La società rossoblù ha confermato l’operazione, che si è resa necessaria dopo l’infortunio riportato dal difensore portoghese.

La notizia apre ora interrogativi sui tempi di recupero del giocatore e sulle scelte che l’allenatore dovrà compiere per mantenere equilibrio e solidità nel reparto arretrato, soprattutto in vista delle prossime sfide decisive della stagione.

COMUNICATO – «Nella giornata odierna il calciatore Zé Pedro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita».

