Cagliari, Jeda: «Il cambio allenatore ha portato molta più confusione, la squadra è impaurita»

In esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 l’ex attaccante rossoblù Jeda ha parlato dell’attuale situazione del Cagliari. Ecco le sue parole.

Qual è secondo lei la causa principale della crisi in cui versa il Cagliari? Pensa che possa esserci stato qualche problema nella preparazione al campionato?

«Nelle crisi, purtroppo, le cause possono essere tante e la preparazione può sicuramente essere una di quelle. Mi piacerebbe capire davvero cosa sta succedendo o cosa sia successo. La squadra, per il secondo anno di fila, ha sempre qualcosa che non funziona nonostante sia una una signora squadra sulla carta. È colpa di tutti, questo bisogna dire».

Il cambio allenatore è davvero servito a qualcosa? Il Cagliari è cambiato o mantiene sempre le sue incertezze e i suoi limiti?

«Mi sarebbe piaciuto dire che ne è valsa la pena ma purtroppo non è così, anzi. Il cambio ha portato molta più confusione e ora si vede una squadra davvero fragile e impaurita. Quindi il cambio non è servito e forse non serviva dopo tre giornate».