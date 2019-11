Cagliari, Joao Pedro: «La pressione c’è sempre, ma noi non molliamo»

L’attaccante del Cagliari, Joao Pedro, ha parlato pochi minuti prima dell’inizio del match contro il Lecce. Le sue parole

L’attaccante del Cagliari, Joao Pedro, ha parlato a Sky Sport, prima del match contro il Lecce rinviato a oggi alle 15 dopo l’acquazzone di ieri sera. Le sue parole.

«Attesa particolare, eravamo già pronti ieri, non ci siamo abituati, ma siamo dei professionisti e speriamo di far bene. Pressione? C’è sempre, la parola Champions League può far piacere, non sarà facile, ma valiamo tanto»