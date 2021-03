Cagliari, Joao Pedro: «Tocca solo a noi salvarci. Più sereni con Semplici»

Joao Pedro prova a lanciare la carica in vista del rush finale per la salvezza del Cagliari

Joao Pedro, attaccante e capitano del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in merito alla sua carriera calcistica e al futuro della squadra sarda in campionato.

TERZULTIMI – «Sono le regole del gioco. É la conferma di ciò che sapevamo: lasciamo stare gli altri, salvarci dipende solo da noi, dal Cagliari».

SITUAZIONE CAGLIARI – «Intanto il nuovo allenatore ha portato maggiore serenità e un bel po’ di entusiasmo. Infatti: sette punti in quattro partite. Semplici è arrivato e ci ha detto proprio questo, state tranquilli, avete qualità in abbondanza, giocate come sapete».

GIOCO PIÚ SEMPLICE – «Si, ma questo è normale quando sei in situazioni critiche. A più cose devi pensare più diventa probabile sbagliare».

DI FRANCESCO – «É più rigido di altri nel chiedere certi movimenti in campo, però ti fornisce sempre alternative tattiche, è un profondo conoscitore del calcio, prepara perfettamente le partite. Eravamo noi calciatori a dover cambiare passo e ci siamo riusciti».