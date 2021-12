Cagliari, Joao Pedro: «Usciremo da questa situazione. Meritiamo di più»

Joao Pedro, capitano del Cagliari, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni

Joao Pedro, capitano del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Torino. Le sue parole.

DICHIARAZIONI – «Un gol bello, devo rivederlo. Si tratta di fortuna, non capita ogni giorno. Il gesto? Credo che la squadra abbia fatto prestazioni importanti, è stato uno sfogo. Credo che meritiamo di più, abbiamo portato a casa un pareggio, peccato per i 3 punti. La squadra sta uscendo fuori a livello di carattere ma credo che tecnicamente stiamo riuscendo a trovare l’equilibrio giusto. Manca qualcosa… ma ne usciremo. Convocazione di Mancini? Il gol è bello, ma non cambia niente».