Cagliari Juventus, numeri da capogiro: Unipol Domus stracolmo

Per la grande sfida contro la Juventus, i tifosi del Cagliari sono accorsi in grande numero popolando l’Unipol Domus

Il Cagliari ospita la Juventus in questa seconda partita della 33esima giornata di Serie A. Come spesso capita quando i rossoblu affrontano le big, si respira un’aria speciale nella terra sarda come dimostrano i numeri.

Sugli spalti dell’Unipol Domus ci sono infatti 16.179 spettatori per un incasso totale di 512.084 euro. Un pienone che i rossoblu stanno cercando di ripagare sul campo.