Cagliari Juventus: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Juventus: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Juventus. Punti salvezza per i rossoblù e Champions (nonostante sia certa la quinta squadra) per i bianconeri. Ranieri dopo due risultati importanti punta al terzo consecutivo contro la sua ex squadra. Dall’altra parte Allegri vuole tenersi stretto il terzo posto. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Oristano, Luvumbo. Allenatore: Ranieri A disposizione: Aresti, Radunovic, Azzi, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Wieteska, Deiola, Jankto, Prati, Viola, Kingstone, Lapadula, Shomurodov.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Weah, Iling-Junior, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Milik.

Cagliari-Juventus: orario e dove vederla

Cagliari-Juventus gara delle ore 20:45 del venerdì, che continuerà la trentresima giornata della Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.