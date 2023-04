Cagliari, la probabile formazione per il match contro il Pisa

Domenica alle 18 il Cagliari affronterà il Pisa in occasione della 32esima giornata di Serie B. Ecco le ultime di formazione

Domenica alle 18 il Cagliari affronterà il Pisa in occasione della 32esima giornata di Serie B. Ecco le ultime di formazione. Al posto dello squalificato Gabriele Zappa dovrebbe agire Alessandro Di Pardo. Per lui sarebbe la prima partita da titolare con Claudio Ranieri in panchina.

CAGLIARI (4-3-1-2. da dx a sx): Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella; Mancosu; Prelec, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri.