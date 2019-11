Maran, l’allenatore del Cagliari ai microfoni di Rai Radio 1: «Ad un tatuaggio coi quattro mori in caso di Europa potrei pensarci»

Rolando Maran scherza ai microfoni di Rai Radio 2, dichiarando che potrebbe tatuarsi il simbolo della Sardegna (i Quattro Mori) se il Cagliari raggiungesse l’Europa. Obiettivo difficile ma non impossibile visto l’attuale quarto posto dei sardi, appaiati con Lazio e Atalanta a quota 21 punti.

Molto legato a Cagliari, Maran descrive la Sardegna come «un paradiso» e dichiara di amare il calore dei tifosi. Conclude con una battuta: «Cosa so dire in sardo? Eja.»