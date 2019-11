Cagliari: l’intensità di Castro è la chiave contro l’Atalanta

Castro dà tanta intensità al Cagliari di Maran. Ha fatto la differenza in entrambe le fasi nella vittoria di Bergamo

Il Pata Castro è stato uno dei protagonisti del trionfo del Cagliari a Bergamo. Il sudamericano ha infatti inciso in entrambe le fasi: prima di tutto, è stato il giocatore dei sardi che ha effettuato più passaggi chiave, ben 3.

Inoltre, la sua intensità è stata determinante in mezzo al campo per dare solidità alla squadra. Nessuno ha recuperato tanti palloni come lui, con 6 intercetti e un contrasto vinto. Se il Cagliari è una squadra difficile da incontrare per chiunque, molti meriti sono di Castro.