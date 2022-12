Cagliari, Liverani: «Non abbiamo altri risultati se non la vittoria»

Le parole di Liverani in conferenza stampa in vista della partita tra il Cagliari e il Perugia, decisiva per i sardi per rimanere in zona salvezza

(Emanuele Olla inviato alla sala stampa dell’Unipol Domus) – Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Perugia in programma per le 12:30. Di seguito le sue parole.

PERUGIA – «Per noi non abbiamo altri risultati che la vittoria, abbiamo tanto da perdere e vogliamo vincere. Affrontiamo una squadra che viene qui per fare una battaglia, dobbiamo avere la fame di quello che oggi dice la classifica, dobbiamo andare via per forza con la vittoria»

CONFRONTO CON GIULINI E CAPOZUCCA – «Il presidente è entrato con determinazione e impeto per trasmettere la voglia di andare a fare il massimo nelle prossime tre partite, per la gente e per Cagliari. Non era felice ma ha ridato ancora la sua vicinanza a tutti, staff e squadra, questo è un gesto di grande valore che dobbiamo trasformare in rabbia e voglia. Capozucca? Nei posti dove lavoro se qualcosa non mi va bene lo dico subito, parlarne dopo l’allontanamento e la risoluzione mi da la sensazione che non capaci a farlo, io se ho qualche problema lo dico subito, se non condivido mi alzo e vado via, troppo comodo stare seduti accettando e parlare dopo. Tutti i giocatori presi sono stati condivisi, se aveva un pensiero diverso mi aspettavo che lo dicesse prima prendendo le distanze quattro mesi fa»

SCONTRO SALVEZZA E TIFOSI – «Giusto avere la determinazione di uno scontro per la bassa classifica, da questo dobbiamo tirare fuori la rabbia, è una partita di fondamentale importanza. Fortunatamente ce ne saranno ancora altre. Il confronto con la gente finchè è rimasto come allo stadio e al rientro è di arrabbiatura ma rimanendo rispettosi, ero davanti e ci metto la faccia, abbiamo parlato e in questi momenti possiamo solo uscire più forti noi che siamo gli artefici di questo»

