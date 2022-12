Serie B, Cagliari: fiducia a tempo per Liverani. Decisive le prossime tre gare

Cagliari, il tecnico rossoblù Fabio Liverani ha tre partite a disposizione per salvare la sua panchina dal possibile esonero

Il Cagliari non naviga in acque tranquille, una squadra costruita per tornare subito in Serie A che invece si trova al dodicesimo posto in classifica a soli due punti dalla zona playout. I rossoblù stazionano a quota 19 punti insieme a Palermo e Cittadella con la zona rossa a quota 17 punti occupata dal Cosenza.

FIDUCIA A TEMPO CONCESSA DA GIULINI

Il presidente Tommaso Giulini avrebbe concesso la fiducia a tempo al tecnico Liverani, con le prossime tre gare contro Perugia, Palermo e Cosenza che saranno decisive: se non arriverà una svolta che migliori la situazione si valuterà il cambio di guida tecnica. Lo stesso presidente nel post partita di Terni è sceso negli spogliatoi per parlare con la squadra: poche parole, decise e incise che hanno voluto trasmettere tranquillità ai giocatori in vista del Perugia ma anche responsabilità di risollevare una situazione che sta andando via via sempre peggiorando con la zona promozione che inizia a distanziarsi. Il Cagliari non vince una partita da 11 gare, in questo intermezzo sono arrivati ben cinque pareggi consecutivi conclusi con la sconfitta contro la Ternana.

I POSSIBILI NOMI PER IL POST LIVERANI

Se arrivasse la decisione del cambio di allenatore sono tre i nomi in lizza per la panchina rossoblù: Claudio Ranieri (grande ex che non ha mai nascosto il desiderio di tornare sulla panchina cagliaritana), Beppe Iachini e Roberto D’Aversa (già nei pensieri dell’allora Ds Capozucca). La piazza rossoblù, ovviamente, vorrebbe un ritorno di Ranieri sulla panchina isolana dove ha lasciato un ricordo indelebile dal 1988 al 1991 prima di intraprendere una formidabile carriera da allenatore in giro per l’Europa. Il tecnico romano, come lo stesso Liverani, ha anche di recente dichiarato il suo desiderio ormai quasi sogno di tornare ad allenare il Cagliari dove nessuno lo ha dimenticato e dove è sempre stato applaudito ogni volta che è tornato da avversario. La tifoseria rossoblù lo acclama, lui tornerebbe subito, la palla ora passa al presidente Giulini ma soprattutto all’attuale tecnico Fabio Liverani che avrà il compito di correggere la stagione prima della sosta invernale.