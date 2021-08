Cagliari, l’operazione Nandez-Nainggolan può saltare: c’è di mezzo il Besiktas

Calciomercato Cagliari: l’operazione con l’Inter che coinvolgerebbe sia Nandez che Nainggolan potrebbe saltare a causa dell’inserimento del Besiktas

Il Besiktas sembrerebbe davvero interessato a Radja Nainggolan. La squadra, infatti, ha momentaneamente messo in stand-by l’operazione tra Cagliari e Inter – a cui stanno lavorando ormai da settimane – che coinvolge Nahitan Nandez e il belga. Durante la giornata di ieri l’agente del Ninja– secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha ricevuto una call proprio dal club turco.

Analizzando tutte le condizioni, però, è difficile che il capitano rossoblù si trasferisca a Istanbul. In primis perché la sua volontà è quella di rimanere in Sardegna, posto che considera la sua seconda casa. Inoltre l’offerta del Besiktas non è stata irrinunciabile da un punto di vista economico; in più i turchi devono cedere un paio di stranieri in esubero, prima di poter acquistare qualcuno.