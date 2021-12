Calciomercato Cagliari, occhi su Lovato per la difesa

Il calciomercato del Cagliari si concentrerà anche e soprattutto sulla difesa: si cerca l’accordo per il prestito di Lovato

Non sarà un calciomercato banale quello del deludente Cagliari: secondo l’esperto in materia, Fabrizio Romano, per la difesa si farebbe strada l’ipotesi Lovato.

Il giovane talento che l’Atalanta ha prelevato in estate del Verona sta infatti trovando poco spazio nelle gerarchie di Gasperini che gli preferisce i vari Toloi, Demiral, Djimsiti e Palomino. Il club sardo, costretto a rivoluzionare il reparto dopo l’epurazione di Caceres e Godin, punterebbe ad acquisire Lovato in prestito.