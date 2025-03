Cagliari, Luperto: «Sicuramente la squadra c’è, è viva. La Nazionale? Il sogno di tutti»

Il difensore del Cagliari Sebastiano Luperto ha parlato della stagione dei sardi. Le parole

Il difensore del Cagliari Sebastiano Luperto ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda ed ha parlato della stagione della squadra rossoblù e dell’obiettivo salvezza. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Sicuramente la squadra c’è, è viva, l’ha dimostrato a Roma dove potevamo ottenere qualcosa di diverso, questa sosta casca a pennello perché ci fa recuperare le ultime forze per la volata finale. Cosa si prova a essere indispensabili? Una sensazione più che piacevole, io mi metto a disposizione e l’allenatore fa le scelte. Spero di non uscire mai, fino alla fine, è molto gratificante per un professionista».

NAZIONALE – «La Nazionale? Il sogno di tutti, è un obiettivo ma chissà…».

MINA – «Sono la parte più calma della difesa, che ragiona un po’ di più, Yerry è un grande compagno, ho la fortuna di averlo accanto e so quanto è difficile da affrontare per un avversario, gli piace fare le battute, punzecchiarti, si mette “in sfida”. Non a caso ha giocato in grandi squadre»