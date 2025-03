Cagliari, infortunio Luvumbo: novità importante per il Genoa, cosa filtra

Le ultime sulle condizioni fisiche di Zito Luvumbo, calciatore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù. I dettagli

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Zito Luvumbo in vista di Cagliari-Genoa di Serie A. Di seguito il report del club rossoblù.

REPORT – «Prosegue la preparazione del Cagliari di Davide Nicola in vista della sfida contro il Genoa di Patrick Vieira, in programma venerdì sera all’Unipol Domus. I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio per una nuova sessione di allenamento. La squadra ha iniziato in palestra, per poi proseguire in campo con esercitazioni tecniche e una serie di sviluppi di gioco. Lavoro personalizzato per Kingstone Mutandwa, mentre è rimasto a riposo Zito Luvumbo».