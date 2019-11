Cagliari, Maran esulta: «Per migliorare serve pensare in grande»

Cagliari, Maran commenta la vittoria ottenuta in casa dell’Atalanta: «Non dobbiamo essere presuntuosi, ma pensare in grande»

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha commentato il successo ottenuto contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’allenatore:

«Nel preparare la partita abbiamo visto anche le immagini del Manchester City contro l’Atalanta. Non dobbiamo essere presuntuosi, ma osservare quelli più bravi e mettere tutto in pratica con personalità. I miei giocatori hanno davvero tanta qualità, la vittoria è figli di tutti. Dobbiamo pensare in grande, per migliorare serve questo».