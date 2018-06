Cagliari, Maran si presenta: «Voglio ripartire da Barella»

Il nuovo tecnico del Cagliari Rolando Maran, si è presentato oggi in conferenza stampa annunciando l’intenzione di non voler rinunciare a Nicolò Barella

Prende vita il nuovo Cagliari di Rolando Maran, che oggi è stato presentato ufficialmente alla stampa. Muscoli e talento, giocatori d’esperienza e giovani dal grande futuro: questo il mix che vorrebbe creare l’ex Chievo in Sardegna senza rinunciare ovviamente al gioiellino più luminoso dei rossoblù, Nicolò Barella. Maran si è espresso così sull’obiettivo di mercato dell’Inter: «Sogno un Cagliari costruito intorno a Barella, è un giovane forte con grandissime prospettive. Voglio costruire la squadra intorno a giocatori importanti come lui e Pavoletti, il Cagliari ha in rosa ottimi calciatori e ho fiducia nell’operato della società in fase di mercato: vogliamo migliorare, ma partiamo già da un’ottima base. Castro? Provo grandissima stima per Lucas, ma non mi piace parlare di giocatori di altre squadre».

Presente in sala stampa anche il ds Marcello Carli che si è soffermato in particolare sulla trattativa che porterebbe Dario Srna, ex capitano dello Shaktar Donetsk e della nazionale croata, in rossoblù: «Non posso negare che ci sia una trattativa in corso e che abbiamo parlato con il ragazzo: Cagliari gli piace, ora spetta a lui decidere. E’ un ragazzo intelligente e abituato a giocare la Champions e sotto il profilo del carisma potrebbe dare tanto alla squadra: può essere importante all’interno dello spogliatoio. Vogliamo tre o quattro giocatori che migliorino la nostra rosa e mantenere i giocatori di prospettiva che saranno il nostro futuro».