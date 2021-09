Cagliari, Marin chiede scusa alla sua Nazionale: «Rappresentarvi è un onore»

Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin ha chiesto scusa alla sua Nazionale dopo quanto accaduto recentemente

Dopo lo sfogo in conferenza stampa per il poco minutaggio garantitogli con la Romania, Razvan Marin ha voluto chiedere scusa alla sua Nazionale con un post su Facebook.

«Voglio scusarmi con i tifosi della nazionale e con il ct Mirel Rădoi. Per me, la nazionale rumena è un sogno che è diventato realtà e sono orgoglioso e grato per ogni minuto in cui ho la possibilità di rappresentare il mio paese. Sento di poter dare molto alla Nazionale e il fatto di non aver avuto la possibilità di aiutare di più i miei colleghi in campo, mi ha portato a fare quella sfortunata affermazione al termine della partita in Macedonia del Nord. È un orgoglio indossare la maglia della nazionale e metterò sempre gli interessi del gruppo prima dei miei. Forza Romania!».