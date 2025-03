Cagliari, Marin: «Futuro? Non voglio parlarne ore. Coman? Purtroppo è infortunato perché ha un problema al tendine, ma starà bene tra...»

Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin ha rilasciato delle dichiarazioni sul compagno Florinel Coman direttamente dal ritiro della Romania

Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin è stato convocato dal CT della Romania Mircea Lucescu in vista delle gare di qualificaizone al Mondiale 2026. Il classe 1996 ha parlato con Digisport della sua stagione attuale con la maglia dei sardi e del compagno Florinel Coman. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Gli piace l’talia, purtroppo è infortunato perché ha un problema al tendine, ma starà bene tra qualche settimana. Sono contento di poter giocare con un calciatore rumeno. Ora faccio il traduttore per aiutarlo, per me farlo è solo un piacere. Sto con lui, cerco di aiutarlo per come posso. Futuro? Ho un altro anno di contratto con il Cagliari, vedremo cosa succederà dall’estate. Non voglio parlarne ora».