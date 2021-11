Cagliari, Mazzarri: «Ci sono note positive, volevamo vincere a tutti i costi»

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Sassuolo

Il pareggio di oggi, dal punto di vista della classifica, non modifica più di tanto la situazione del Cagliari. Il risultato positivo, tuttavia, arrivato dopo un lungo periodo di digiuno, può dare nuovamente vita e fiducia ai rossoblù. Le dichiarazioni di Walter Mazzarri al termine del match ai microfoni di Dazn.

COMPATTEZZA – «Partite buone ne abbiamo fatte. Oggi siamo andati a pressare alto, abbiamo cambiato l’atteggiamento: più coraggio, più gioco propositivo nonostante qualche errore».

ERRORI INDIVIDUALI – «Come si risolvono questi errori? Lavorando, solo lavorando. Gli errori nel calcio, soprattutto quando puoi allenare pochissimo la squadra insieme, è necessario correggerli in allenamento».

REAZIONE: DOVE SONO I GOL DEI CENTROCAMPISTI? – «Nel primo tempo siamo partiti con Nandez mezz’ala. L’unico che ha caratteristiche per poter fare gol è Marin. Oggi non volevamo soffrire sulle fasce. Nahitan è arrivato fino all’attacco oggi. Abbiamo avuto tanto coraggio, non volevamo accontentarci del pareggio».