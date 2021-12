Cagliari, Mazzarri: «Con più fortuna saremmo in un’altra posizione»

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino. Le dichiarazioni

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Cagliari-Torino, il tecnico rossoblù Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di SkySport.

DICHIARAZIONI – «Spero in una bella partita e di portare a casa i tre punti. Il ritiro chiesto dai giocatori è stato motivo di soddisfazione per me: devono imparare a gestire la tensione. La squadra sta crescendo. Ci sono ancora delle difficoltà che dobbiamo risolvere. Con un po’ di fortuna in più il nostro posto in classifica sarebbe diverso».