Cagliari, Mazzarri: «Non piangiamoci addosso. I ragazzi daranno tutto»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Venezia. Le sue parole.

«Avere tutta la rosa a disposizione sarebbe stata la cosa migliore. Un allenatore però non deve piangersi addosso, i ragazzi daranno tutto e non vedo l’ora di scendere in campo. Abbiamo lavorato poco dopo la trasferta, due allenamenti con buone indicazioni. Ho visto qualcosa di positivo rispetto all’ultima gara».