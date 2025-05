Cagliari, Nicola: «Bravi a non mollare mai, vogliamo la salvezza». Poi il puno sugli infortunati

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, in vista della sfida di Serie A contro il Venezia. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Venezia.

INFORTUNATI – «Non separo condizione fisica e mentale, ci sono delle persone consapevoli che vogliono raccogliere quello che ci interssa. E’ una partita importante e ci siamo concentrati in settimana: Mina e Luperto hanno lavorato con la squadra, possono giocare. Sono contento di essere arrivato ad una partita del genere alla quale abbiamo dedicato voglia e dedizione, vogliamo conquistarci la salvezza sul campo. Felici ha avuto fastidio ma vedremo domani nella mini rifinitura, ma sarà convocato».

SCONTRO DIRETTO – «Credo che alla fine ho usato sinonimi della stessa parola, a voi piace sintetizzarlo così. Per me tutta la vita è uno scontro diretto, nessuno da solo fa niente per cui domani possiamo dimostrare la nostra unione d’intenti. Con il Venezia possiamo raggiungere la salvezza, da 11 mesi non pensiamo ad altro: la sfida di domani dà senso a tutto il lavoro fatto finora!».

VENEZIA – «Mi interessa la nostra crescita e non la loro, ci siamo conquistati sul campo i nostri punti. Ci serve fare dei punti come serve a loro ma pensiamo a quello che vogliamo, è la partita di Cagliari e del Cagliari. Non immaginate quanto noi teniamo a dare un gioia ai nostri tifosi, ci dedichiamo tempo e forza ogni giorno».

