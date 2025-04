Cagliari, Nicola: «Piccoli può migliorare ancora tanto, ha dimostrato una cosa»

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, sulla crescita di Roberto Piccoli con il club rossoblù. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato ai canali ufficiali della Serie A della stagione di Roberto Piccoli con il Cagliari.

LE PAROLE – «Io credo che lui abbia degli obiettivi, ne abbiamo passato ad inizio anno: alcuni li ha già raggiunti mentre altri sono ancora da raggiungere. E’ chiaro che gli obiettivi in generale per il miglioramento personale non si raggiungono dall’oggi al domani, molto spesso ci vuole tutta la carriera. Quello che importa è che Piccoli ha dimostrato che è un giocatore che può giocare titolare in una squadra che lotta per questi obiettivi ma soprattutto che cerca di giocare. Lui non serve solo a realizzare ma serve anche a sviluppare il gioco e la rispettiva produzione. Io credo che questo lui lo stia facendo e credo altresi che abbia ulteriori margini di miglioramento molto ampi».