Cagliari, Nicola: «Finalmente respiriamo, su Coman dico questo»

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, nel post partita della sfida di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato a Dazn nel post partita di Cagliari-Parma di Serie A.

VITTORIA PESANTE – «Guardando la classifica stasera vediamo più energie mentali. Voi prendete una squadra come il Parma che ha moltissime alternative, sono in grado di metterti in difficoltà: i ragazzi sono stati pazienti e capaci di non farsi prendere dal desiderio di risolvere tutto immediatamente. Sono contento per come lavorano: sono tre passi in avanti. La vittoria non vale doppio però quando vinci con un avversario che lotta per lo stesso obiettivo, ti permette di respirare»

MOMENTO – «Non è la svolta. Il calendario ti mette davanti impegni diversi. Non è scontato vincere contro qualcuno che concorre per il tuo stesso obiettivo. Ha importanza fare punti contro le concorrenti ma bisogna produrre punti anche contro altre squadre. Questo Cagliari ha dimostrato sempre la consapevolezza e l’umiltà di capire che vogliamo giocarci le partite contro chiunque, a volte ci riusciamo e altre volte no»

COMAN – «E’ un giocatore con qualità balistiche, ma ha giocato l’ultima partita un mese fa. Serve un programma di riatletizzazione e accumulare minutaggio. Dobbiamo recuperare Luvumbo che insieme a Felici e Zortea ci danno giocatori con qualità diverse. Ad oggi, questa squadra ha un’identità chiara e precisa»

PREPARAZIONE – «La partita è stata preparata con attenzione, il Parma dopotutto è una squadra che gioca di ripartenze e fa male agli avversari. Rispetto l’avversario ma voglio avere un baricentro alto anche se non è sempre possibile. Bisogna cucire un equilibrio fra le proprie caratteristiche, quelle dell’avversario. Dobbiamo avere pazienza. Non possiamo fare 95 minuti all’arrembaggio o nella tua metàcampo, serve alzare il baricentro con più qualità possibili»

ADOPO – «Ad Adopo mancava il gol, faccio il tifo per chi non ha ancora segnato. Quando succede che segnano sono sempre contento»

PARMA – «La partita è stata interpretata nel modo giusto, considerando che non sentiamo inferiori al Parma o superiori. E’ un avversario che come noi lotta per la salvezza. E’ una squadra che davanti ha molte risorse e può darti molto fastidio, mi hanno impressionato»