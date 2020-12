Cagliari, niente riposo: nel mirino il Parma. Buone notizie per Godin

Il Cagliari non si ferma e inizia oggi la preparazione in vista del Parma. Ritorna Godin e primo tampone per Ounas

Non c’è tempo per riprendersi dalla batosta di ieri. Il Cagliari deve subito pensare e concentrare tutta la sua attenzione sul match in programma mercoledì alle 20:45 quando, al Tardini, affronterà il Parma di Fabio Liverani, reduce dal pareggio con il Milan. Una settimana ricca di impegni, un vero e proprio tour de force aspetta gli uomini di Eusebio Di Francesco che domenica 20 dicembre, a Cagliari, sfideranno l’Udinese e appena tre giorni dopo approderanno all’Olimpico per la partita contro la Roma.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU CAGLIARI NEWS 24

Questa mattina i rossoblù si sono ritrovati al Centro Sportivo di Assemini per iniziare la breve preparazione che li porterà alla sfida contro il Parma. Di Francesco ha finalmente in gruppo Nandez e Simeone che ieri si sono accontentati di scendere in campo per i minuti finali del match contro l’Inter ma che mercoledì si batteranno per partire da titolari. Recuperati anche Pereiro e il redivivo Godin che, dopo quasi un mese, mette la parola fine all’incubo chiamato Covid. Oggi primo tampone per l’ultimo (si spera) della lista dei contagiati del Cagliari, Adam Ounas.