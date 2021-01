Cagliari, non solo Pavoletti in uscita: il Parma va su Ounas

Il Parma sarebbe interessato all’esterno del Cagliari Adam Ounas. La squadra di D’Aversa pronta a tentare l’affondo decisivo

Secondo quanto riportato da Sky, l’avventura di Adam Ounas al Cagliari potrebbe concludersi presto.

Il giocatore, arrivato nella scorsa sessione di mercato in prestito dal Napoli, non sta trovando abbastanza spazio nella squadra guidata da Eusebio Di Francesco, complici anche problemi fisici e di salute che l’hanno tenuto per un po’ di settimane fuori dal campo.

Il Parma di Roberto D’Aversa sarebbe interessato all’esterno rossoblù e nei prossimi giorni potrebbe tentare l’affondo decisivo.